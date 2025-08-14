¡Fue detenido y vinculado a proceso sujeto que vendía drogas en Asientos, Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto enfrenta un proceso legal encarcelado en el CERESO Aguascalientes por dedicarse a la venta de drogas en la comunidad Villa Juárez, perteneciente al municipio de Asientos, donde fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado en posesión de crystal y un kilo y medio de marihuana.

El imputado es J. Jesús “N”, acusado por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Tras actos de investigación, elementos de la Policía de Investigación Criminal capturaron al sujeto en flagrancia en dicha población y le aseguraron un envoltorio de plástico transparente con sustancia granulada y un paquete envuelto en cinta canela con hierba verde y seca.

Los narcóticos decomisados fueron analizados en el Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, donde se confirmó que se trataban de crystal, con un peso de tres gramos, y marihuana, con un peso de un kilo y medio.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo integró una carpeta de investigación en contra de J. Jesús y lo presentó ante el juez de Control para la resolución de su situación legal.

Al vendedor de drogas se le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.