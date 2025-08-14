¡Sujeto que robaba camionetas en Aguascalientes y las vendía en Zacatecas y Jalisco fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal, tras una persecución en calles del fraccionamiento Morelos II, lograron la detención de un sujeto dedicado al robo de vehículos en Aguascalientes y los cuales comercializaba en los vecinos estados de Zacatecas y Jalisco.

Se trata de Óscar “N” alias “La Víbora”, a quien una jueza de Control vinculó a proceso por el delito de robo calificado.

Uno de los robos lo consumó el viernes 17 de noviembre del 2023, cuando se apoderó de un vehículo Chevrolet que se hallaba estacionado en la calle Los Placeres del fraccionamiento Lindavista.

Una vez que el propietario de la unidad de motor denunció el hurto de ella, los agentes ministeriales realizaron las investigaciones correspondientes e identificaron a Óscar como el probable responsable.

Además, descubrieron que había robado varios vehículos en las zonas sur y oriente de la ciudad capital y que posteriormente los vendía en Zacatecas y Jalisco.

Las indagatorias revelaron que “La Víbora” se especializaba en el robo de camionetas.

Al seguirle la pista, los policías investigadores del Grupo de Combate al Robo de Vehículos lo ubicaron en la calle Herrera del fraccionamiento Morelos II, aunque al verlos pretendió darse a la fuga.

Los elementos fueron en su persecución y finalmente le dieron alcance y lo apresaron en las calles Carlos Bustamante y Hermanos Galeana.

Óscar fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que lo presentó ante una jueza de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.