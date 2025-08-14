¡Delincuente que cometió varios delitos en Aguascalientes y Fresnillo fue vinculado a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- El delincuente hidrocálido Ramiro “N”, vecino del fraccionamiento Ojocaliente en Aguascalientes, que violó a una mujer en Cosío, baleó a una pareja en una gasolinería en Rincón de Romos y privó de su libertad a un automovilista para que lo llevara a Zacatecas, fue vinculado a proceso en esta localidad por tres delitos tras ser detenido en Fresnillo, donde disparó y lesionó a cuatro personas y también privó de su libertad a un hombre.

La Vicefiscalía Distrital de Fresnillo, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, obtuvo de un juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Ramiro por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en grado de tentativa cometidos en agravio de nueve personas, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio en perjuicio de la sociedad.

Ramiro fue capturado durante la tarde-noche del sábado 9 de agosto precisamente en Fresnillo, luego de que disparó y lesionó a cuatro personas en ese municipio y en su intento de huida privó de la libertad a un hombre.

Fue detenido por elementos de las Policía Estatal y Metropolitana, que lo dejaron a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargó de remitirlo ante el juez para su proceso legal.

Ese mismo sábado, por la mañana, Ramiro, junto con otros dos sujetos encapuchados, irrumpieron en un rancho en el municipio de Cosío, Aguascalientes, y él violó a una mujer.

Enseguida, se trasladó a Rincón de Romos y en una gasolinería ubicada en la calle Morelos casi esquina con Ejército Nacional, en la colonia Santa Elena, disparó e hirió a una pareja de esposos que se encontraba a bordo de su auto Nissan Sentra, en color gris y con placas de Aguascalientes.

Después, intentó quitarle una motocicleta a una mujer y al no conseguirlo amenazó a un automovilista para que lo llevara a Zacatecas, donde finalmente fue aprehendido tras cometer varios delitos en Fresnillo.

Ramiro se encuentra preso en Zacatecas debido a que se le impuso la prisión preventiva, aunque la Fiscalía de Aguascalientes continúa integrando las carpetas de investigación por los ilícitos que cometió en esa entidad.

Tras los ataques que Ramiro consumó en Rincón de Romos, oficiales de la Policía Estatal, por error, abatieron a balazos al joven César Iván Montalvo Rodríguez, de 21 años de edad, en un monte del Ejido Morelos, hecho que también es investigado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.