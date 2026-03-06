¡Fue sentenciada a 4 años de prisión vendedora de drogas del Cerrito de la Cruz!

AGUASCALIENTES, AGS.- A 4 años de prisión fue sentenciada la vendedora de drogas Claudia “N”, que operaba en el fraccionamiento J. Gómez Portugal, mejor conocido como el Cerrito de la Cruz.

Agentes de la Fiscalía General del Estado la detuvieron tras la práctica de un cateo en un domicilio de dicha zona habitacional.

Durante la diligencia le aseguraron 3 envoltorios que contenían 118 gramos 6 miligramos de clorhidrato de metanfetamina (crystal), por lo que fue remitida a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes.

Una agente del Ministerio Público Federal integró una carpeta de investigación y la consignó ante una jueza de Control para su proceso penal.

Con las pruebas reunidas en su contra se le impuso la referida sentencia condenatoria de 4 años de prisión por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, que cumplirá privada de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal para Mujeres de la salida a Calvillo (CE.PE.ES.).

Además, tendrá que pagar una multa de 9 mil 384 pesos con 8 centavos.