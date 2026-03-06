¡Auxilian parto y reciben a bebé policías de Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Jesús María nos une para actuar con solidaridad, compromiso y vocación de servicio cuando más se necesita.

Así lo demostraron elementos de la Policía Municipal de Jesús María adscritas a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género (Patrulla Naranja), quienes brindaron apoyo oportuno a una joven mujer en labor de parto, logrando recibir a su bebé en condiciones seguras.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas en avenida Alejandro de la Cruz en la colonia La Cañada II, luego de que a través de la frecuencia de radio se reportara que una mujer requería con urgencia una ambulancia ya que se encontraba en trabajo de parto.

De inmediato se trasladaron al lugar las policías Patricia y Rosa Alejandra, quienes a bordo de la Patrulla Naranja se entrevistaron con Martha, de 36 años, quien solicitaba apoyo para su hija de 18 años, quien presentaba fuertes contracciones y estaba a punto de dar a luz.

Al ingresar al domicilio las oficiales confirmaron que el nacimiento era inminente, por lo que actuaron con profesionalismo y rapidez.

Tras solicitar algunas sábanas limpias, comenzaron a asistir a la joven madre y a brindarle indicaciones para llevar a cabo el parto.

Minutos después, a las 00:59 horas, las oficiales recibieron al bebé, brindando atención tanto a la madre como al recién nacido mientras arribaban los servicios médicos.

Posteriormente llegó al lugar la ambulancia del ISSEA 452, cuyos paramédicos realizaron la valoración correspondiente y determinaron que tanto la madre como el bebé se encontraban estables, por lo que fueron trasladados para continuar con su atención médica al Hospital de la Mujer y al Hospital Tercer Milenio, respectivamente.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Jesús María reconoce y destaca la gran labor, sensibilidad y preparación de las policías de la Patrulla Naranja, quienes no sólo trabajan para prevenir la violencia y proteger a las mujeres, sino también para brindar apoyo humano y oportuno en situaciones de emergencia.

Porque Jesús María nos une para cuidar la vida y la seguridad de las familias.