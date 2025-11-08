¡Fue trasladado “El Apá” de Aguascalientes a un CEFERESO en Guanajuato!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) informó que derivado de las investigaciones en curso y atendiendo a protocolos de seguridad, se llevó a cabo el traslado de Carlos Alberto “N” alias “El 10”, “El Apá” y/o “El Viejito”, al Centro Federal de Readaptación Social del Estado de Guanajuato.

El operativo se realizó bajo un estricto esquema de seguridad, coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de garantizar la integridad del procedimiento y evitar cualquier riesgo durante el traslado.

Carlos Alberto “N” fue detenido el miércoles 5 de noviembre en el municipio de Tonalá, Jalisco, como resultado de los trabajos de inteligencia e investigación de la estrategia Blindaje Aguascalientes.

El sujeto es identificado como principal operador logístico de una facción generadora de violencia de un grupo delictivo.

Por su posible vinculación con delitos de alto impacto, las autoridades determinaron su reclusión en un penal federal de máxima seguridad, con el propósito de mantener el control y garantizar la seguridad pública en el estado.