¡Otros dos implicados en la ejecución de un empresario en Los Bosques fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso a otros dos partícipes en la ejecución de un empresario originario de Querétaro ocurrida en agosto pasado en el fraccionamiento residencial Los Bosques, al norte de la ciudad.

Se trata de Josban Alexis, de 22 años, originario de Chihuahua, y Uriel Ismael, de 18, oriundo de Jalisco, que ya son procesados por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja en agravio de Mario Alberto Domínguez Miranda, de 40 años de edad.

Ambos se encuentran en prisión en el CERESO Aguascalientes junto con los otros dos involucrados y autores materiales del asesinato, el ex militar Fabián Alejandro, de 23 años, y Luis Manuel, de 21, también originarios de Chihuahua, que igualmente ya fueron vinculados a proceso por el mismo delito ya que fueron quienes le dispararon a la víctima para acabar con su vida.

Los cuatro imputados resultaron ser integrantes de un grupo delictivo y llegaron a Aguascalientes para matar a Mario Alberto, quien se dedicaba a actividades ilícitas en esta ciudad ya que montaba y operaba unos call center para cometer fraudes con la venta de tiempos compartidos en hoteles de distintos lugares turísticos del país.

Los cuatro sujetos estuvieron vigilando los movimientos del queretano y conocieron que a diario realizaba traslados de Los Bosques a su lugar de trabajo en San Telmo, y el viernes 15 de agosto de este año, alrededor de las 06:40 horas, lo asesinaron.

A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, en color azul y con placas de Michoacán, la víctima llegó a la calle Montes Himalaya en Los Bosques y se estacionó afuera de la residencia marcada con el número 143, donde recogería a sus empleados del call center.

Al descender del vehículo se le aproximaron Fabián Alejandro y Luis Manuel, que le dispararon en al menos cinco ocasiones entre los dos para acabar con su vida.

Los agresores huyeron, pero posteriormente fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Se estableció que en el momento en que Fabián Alejandro y Luis Manuel ejecutaban al empresario en Los Bosques, Josban Alexis y Uriel Ismael realizaban labores de vigilancia al exterior del negocio de la víctima en espera de su posible llegada.

Fabián Alejandro y Luis Manuel fueron los primeros en recibir el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado y ahora Josban Alexis y Uriel Ismael también fueron vinculados por su participación previa y posterior al crimen.

A los cuatro se les impuso la prisión preventiva durante el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.