¡Fue vinculado a proceso autor material de un homicidio que grabó en su celular!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo vinculación a proceso en contra de Juan “N” como autor material por el delito de homicidio calificado.

Los hechos sucedieron en febrero de 2023, cuando el imputado accionó un arma de fuego en el interior de un negocio en el municipio de Fresnillo, causando una lesión en la víctima que de inmediato le provocó la muerte; dicha acción la registró en su teléfono celular.