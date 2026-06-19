¡Uno de cinco delincuentes que secuestraron a una persona desde el 2021 va a juicio!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de la Unidad de Investigación Mixta de Loreto, obtuvo la vinculación a proceso de Tomás “N” por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando el imputado, en compañía de al menos cuatro personas más, presuntamente privó de la libertad a una víctima.