¡Fue vinculado a proceso detenido con arma de fuego, artefacto explosivo, cargadores y cartuchos!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso en contra de José T., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego y artefacto explosivo (improvisado), posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Derivado de un desglose por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se inició una carpeta de investigación en contra de José T., quien fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Luis Moya, cuando se encontraba a bordo de una motocicleta y a quien le aseguraron un arma de fuego abastecida con 13 cartuchos útiles, un arma de fuego abastecida con 11 cartuchos, un artefacto explosivo de fabricación artesanal, dos cargadores para arma de fuego abastecidos con 17 cartuchos y dos casquillos.

Por estos hechos, el ahora imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, que turnó el caso al juez, quien dictó vinculación a proceso del imputado y como medida cautelar prisión preventiva.