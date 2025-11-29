¡Por homicidio, desaparición forzada y asociación delictuosa sentenciaron a cuatro sujetos!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de Alexis Mariano “N”, José Benjamín “N”, José Luis “N” y Reyes “N”, por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y desaparición forzada cometida por particulares, con penas que van de los 59 a los 75 años de prisión, además de la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2023, en el municipio de Guadalupe, cuando los hoy sentenciados, acompañados de otros sujetos, arribaron al domicilio de las víctimas, privando de la vida en el lugar a una de ellas con arma de fuego y privaron de la libertad a una segunda víctima, desconociendo hasta el día de la fecha su paradero.