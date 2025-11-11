¡Fue vinculado a proceso integrante de grupo criminal por vender drogas en Cosío!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ricardo “N”, integrante de un grupo criminal generador de violencia en Aguascalientes, fue detenido y vinculado a proceso por dedicarse a la venta de narcóticos en el municipio de Cosío.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de esa cabecera lo capturaron el miércoles 22 de octubre de este año en la calle 5 de Mayo de la comunidad Soledad de Arriba en posesión de cuatro envoltorios de plástico que contenían sustancia granulada al tacto.

Tras ser analizada por un perito químico forense en el Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se determinó que dicha sustancia era clorhidrato de metanfetamina, mejor conocida como crystal.

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación en su contra y lo presentó ante el juez de Control, que calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta.

Además, le impuso la prisión preventiva justificada con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que se le encarceló en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal revelaron que Ricardo formaba parte de un grupo criminal generador de violencia y que él tenía la encomienda la venta del crystal.