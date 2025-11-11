¡Por el homicidio de su amigo y lesiones a un rival tras riña en la Constitución detuvieron a “El Tute”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la captura de Ángel “N” alias “El Tute” y/o “El Lebrón”, acusado de homicidio doloso y lesiones dolosas ya que durante una trifulca en la colonia Constitución entre varios sujetos mató de dos disparos a uno de sus acompañantes e hirió de gravedad a un rival.

Ángel fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes ya que un juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por el homicidio de Álvaro Arias, de 40 años, y las lesiones ocasionadas a Luis Gerardo Hernández Pérez, de 20 años de edad, tras los hechos ocurridos la noche del miércoles 29 de octubre de este año.

Ese día, por la tarde, dos mujeres se enfrentaron a golpes y la perdedora decidió regresar por la noche en busca de venganza y en compañía de cuatro sujetos, entre ellos Ángel y Álvaro, a bordo de un auto Nissan Versa, en color negro y con placas de circulación ACX-892-A de Aguascalientes.

En la calle Artículo 1 esquina con Artículo 11, en la Constitución, detectaron a una persona y los cuatro y la fémina descendieron del carro con la intención de causarle daño.

Ángel y otro de sus acompañantes portaban armas de fuego.

Los cuatro sujetos se enfrentaron a otros individuos, que durante la riña trataron de desarmar a Ángel, quien hizo varios disparos e impactó dos veces a Álvaro, causándole la muerte.

Además, hirió a Luis Gerardo, que sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Los agresores huyeron en el Versa, que sufrió daños en el costado trasero izquierdo y terminó con el medallón roto, y lo dejaron abandonado en la calle Artículo 123 casi esquina con Artículo 21, en la misma colonia Constitución, donde fue localizado y asegurado por las autoridades.

“El Tute” fue identificado como el presunto responsable de la muerte de su acompañante y las lesiones del veinteañero y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, mediante la cual fue detenido y procesado.