¡Fuerte choque entre una camioneta y un auto en el bulevar San Marcos dejó una muerta y tres lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer muerta, otras tres personas lesionadas y daños materiales estimados en 700 mil pesos, aproximadamente, fue el saldo que dejó un fuerte choque por alcance entre una camioneta y un automóvil en el bulevar San Marcos.

La víctima mortal, identificada como María Cristina Villareal González, de 62 años de edad, pereció en el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

El accidente sucedió el miércoles 7 de enero, alrededor de las dos de la tarde, sobre el citado bulevar y la calle Circuito Interior Sur, en el fraccionamiento Capital City, a la altura de la Isla San Marcos.

La sexagenaria viajaba en un auto Kia Río, en color gris y con placas ABH-490-G de Aguascalientes, que era conducido por Randy Misael Martínez Huizar, de 25 años, y en el que también iba Dana Netzai Martínez Huizar, de 20 años de edad.

El joven circulaba por la calle Circuito Los Olivos y sin respetar un señalamiento de alto se incorporó hasta el carril central del bulevar, por lo que su coche fue embestido por alcance por una camioneta, que iba por esta vialidad.

Tal unidad era una Lincoln, en color blanco y con placas ABP-603-G también de Aguascalientes, conducida por Jorge Enrique, de 18 años de edad, que nada pudo hacer por evitar el encontronazo ya que el auto se le atravesó de manera repentina.

La parte posterior del Kia Río quedó destrozada y María Cristina y Dana, que viajaban en el asiento posterior, terminaron prensadas.

Los bomberos municipales las rescataron con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida” y paramédicos de la Cruz Roja les diagnosticaron lesiones graves, por lo que las trasladaron a recibir atención al Hospital 1 del IMSS, en tanto que Randy Misael fue llevado al Hospital General Tercer Milenio.

Por su parte, Jorge Enrique, que también sufrió algunas lesiones, fue canalizado al Hospital Star Médica para su atención.

Policías viales realizaron el peritaje del accidente y estimaron los daños materiales en 700 mil pesos, aproximadamente.

Por desgracia, María Cristina no logró sobreponerse a las lesiones sufridas y este jueves la Fiscalía Estatal confirmó su muerte a causa de un traumatismo múltiple, de acuerdo al resultado de la necropsia que se le practicó.