¡Fuerte choque entre una camioneta y un auto en Rancho Santa Mónica dejó cuatro personas lesionadas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un choque entre una camioneta y un automóvil dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y daños materiales estimados en varios miles de pesos.

El accidente sucedió el domingo 26 de octubre, alrededor de las once de la noche, sobre las avenidas de los Maestros y Providencia, en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica, al sur de la ciudad, a un costado del Instituto Sanford.

Una mujer que conducía una camioneta Mazda CX30, en color rojo y con placas de circulación de Aguascalientes, al circular por la primera vialidad mencionada dio una vuelta en “U” sin precaución y provocó un choque contra un auto Nissan Sentra, conducido por un hombre de entre 30 a 35 años de edad, que intentó frenar pero no logró evitar la colisión.

Con el golpe, la Mazda salió proyectada a varios metros de distancia y se estrelló contra un árbol.

La conductora de la camioneta quedó prensada en la cabina y fue rescatada con el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” por elementos de Bomberos Municipales y paramédicos de la Cruz Roja, que luego la trasladaron a recibir atención al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social con lesiones de consideración.

También resultaron lesionados tres de sus acompañantes, uno de los cuales fue llevado al mismo hospital y el otro al Miguel Hidalgo, mientras que el tercero no requirió traslado.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el accidente y elaboraron el croquis respectivo para deslindar responsabilidades.

Los vehículos, que sufrieron daños fuertes, fueron remolcados a la pensión municipal para su resguardo.