¡Por el homicidio de una persona en Estación San José abren proceso penal a sujeto!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de José Francisco “N” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una persona; se dictó prisión preventiva y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

En junio de 2023, en la comunidad Estación San José del municipio de Fresnillo, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima, procediendo a agredirlo en múltiples ocasiones con un objeto contuso, atándolo de ambos pies y arrastrarlo con su vehículo, lo que le causó lesiones múltiples que resultaron en la privación de la vida, ocultando posteriormente el cuerpo en un pozo.