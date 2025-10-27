¡Milagrosamente no hubo heridos: camioneta cayó desde lo alto del puente de avenida Universidad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una camioneta cayó desde lo alto del puente de avenida Universidad hacia la avenida Aguascalientes y sus dos tripulantes no sufrieron lesiones pese a la magnitud del impresionante accidente.

Durante la caída, el vehículo destruyó un barandal de protección y unas pantallas de publicidad, que alcanzaron a un automovilista que circulaba por el segundo anillo y que también no resultó herido.

El accidente, ocurrido alrededor de las dos de la madrugada del domingo 26 de octubre, fue protagonizado por los ocupantes de una camioneta Toyota Sienna, que se desplazaban de sur a norte por Universidad a exceso de velocidad y bajo los influjos de las bebidas embriagantes.

Al llegar al cruce con el segundo anillo, el conductor de nombre Christian “N”, de 22 años, dio una vuelta a la derecha, pero perdió el control del volante, se subió a una isleta y se estrelló contra el barandal del puente vehicular y derribó una parte.

La camioneta voló y cayó al vacío desde aproximadamente seis metros de altura e impactó el muro de contención de concreto para finalmente quedar atravesada en los carriles de circulación de la avenida Aguascalientes.

La estructura metálica del barandal, escombros y las pantallas de publicidad derribadas desde lo alto del puente también cayeron sobre el paso a desnivel del segundo anillo y alcanzaron un auto Renault Kwid, en color blanco, conducido por Dante “N”, de 19 años de edad, que transitaba por esta vialidad de poniente a oriente.

Paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil valoraron a los dos ocupantes de la camioneta así como al conductor del coche, que no sufrieron lesiones pero sí un gran susto por lo sucedido.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el accidente y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos del paso a desnivel de la avenida Aguascalientes en tanto se retiraban las dos unidades de motor así como los objetos derribados.