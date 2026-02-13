¡Generó operativo ataque a la FRIZ por sujetos armados; Ángela Aguilar se resguardó en El Soyate!

La cantante fue mantenida en resguardo mientras autoridades contenían la violencia en Tayahua y aseguraban la zona

Pepe Aguilar aclaró en un comunicado que su familia estaba bien y negó cualquier agresión a su convoy de seguridad

VILLANUEVA, ZAC.- Un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) provocó la tarde del jueves 12 de febrero un amplio despliegue de seguridad, persecuciones y bloqueos carreteros en la región de Tayahua, Tabasco y Jalpa.

Las autoridades confirmaron que hubo personas detenidas por estos hechos.

Alrededor de las 18:00 horas del jueves sujetos armados abrieron fuego contra patrullas de la Policía Estatal Preventiva (PEP) adscritas a la FRIZ, que realizaban recorridos de vigilancia en el tramo Tayahua-Tabasco.

Los agentes repelieron la agresión, en la que incluso se habrían utilizado drones y explosivos, según reportes preliminares.

La magnitud del ataque obligó a solicitar apoyo de corporaciones federales y estatales, lo que derivó en un operativo por tierra y aire desde la capital hacia la zona del enfrentamiento.

Como parte de las maniobras de los agresores para obstaculizar la respuesta de las autoridades, un vehículo fue incendiado y colocado atravesado sobre la carretera federal 54, en el tramo Jalpa-Juchipila.

Bomberos de Jalpa acudieron al sitio para sofocar el fuego y permitir el retiro de la unidad.

En un mensaje difundido en redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Murgüerza, informó que no hubo heridos ni bajas entre el personal de seguridad y confirmó la detención de “algunas personas responsables de la agresión”.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) permanecieron en la zona, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar circular por el área.

Ángela Aguilar permaneció resguardada en el rancho El Soyate por recomendación de su equipo de seguridad

Durante los hechos, trascendió que en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, se encontraba la cantante de música ranchera Ángela Aguilar, quien tenía programado salir del lugar para dirigirse al aeropuerto ubicado en Calera, donde tomaría un vuelo hacia la Ciudad de México para reunirse con su padre Pepe Aguilar.

Cuando sus escoltas y el personal de seguridad del Estado adscrito a su protección se preparaban para realizar el traslado, estos últimos recomendaron no salir del rancho hasta que la situación en la zona estuviera controlada.

La medida preventiva evitó que la artista enfrentara un momento de tensión o un posible incidente durante su trayecto hacia el aeropuerto.

Asimismo, no se confirmó que su esposo estuviera junto con la artista durante su estancia en el rancho ni en los preparativos para su salida.

Una vez que las autoridades retomaron el control, Ángela Aguilar pudo abandonar el rancho familiar y dirigirse al aeropuerto de Calera para tomar su vuelo programado.

Pepe Aguilar desmintió agresión al convoy de seguridad de su hija

Tras la difusión de versiones que aseguraban que el convoy donde viajaba Ángela Aguilar había sido atacado, Pepe Aguilar envió un comunicado para aclarar la situación.

El cantante confirmó que él y su familia se encontraban bien y validó la información sobre los operativos de seguridad desplegados en las inmediaciones del rancho El Soyate, en Tayahua, Villanueva.

Sin embargo, evitó mencionar directamente a su hija Ángela Aguilar y reiteró que la familia estaba a salvo.

“Mi familia está bien”, afirmó el artista desde la Ciudad de México al referirse a los operativos activos en la carretera federal 54, cerca de donde se incendiaron varios vehículos tras el enfrentamiento.

La supuesta salida de la artista bajo custodia policíaca, un esquema que Pepe Aguilar ha solicitado desde hace varios años cuando visita Zacatecas, generó cuestionamientos sobre si los hechos registrados el jueves guardaban relación con su presencia en la zona.