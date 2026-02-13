¡Sujeto que encubrió a un exfuncionario buscado por las autoridades fue sentenciado a 5 años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la capital obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Alexis “N” por los delitos de atentados contra la seguridad de la comunidad, encubrimiento, desobediencia y resistencia de particulares y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, consistente en 5 años de prisión y la reparación integral del daño, así como el decomiso de los objetos e instrumentos del delito.

En noviembre de 2024, en la colonia Centro de Apulco, Zacatecas, Alexis “N” conducía un vehículo civil que contaba con instrumentos propios de una patrulla como luces y estrobos, acompañado de un exfuncionario que contaba con una orden de aprehensión vigente.

Al ser interceptados por elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, Alexis “N” amenazó con un arma de fuego a los agentes para impedir la detención de su acompañante, encubriendo así su huida y permitiendo su escape.

En la inspección del vehículo se localizó narcótico.