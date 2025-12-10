¡Por aparente ataque de perros hombre en situación de calle murió en la colonia Curtidores!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre que vivía en situación de calle fue encontrado muerto en las inmediaciones del río San Pedro, en la colonia Curtidores, al poniente de la ciudad, y con huellas de mordedura de perro en diferentes partes del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de muerte del individuo, de entre 35 a 40 años de edad, y establecer si pereció por el ataque del can o si el animal ya lo estaba devorando al encontrarse ya sin vida.

El hombre fue hallado el martes 9 de diciembre, alrededor de las seis y media de la tarde, sobre las avenidas Paseo del Río y Salvador Quezada Limón, en Curtidores, a espaldas del fraccionamiento Bosque Sereno.

Una persona que pasaba por el lugar lo observó tirado boca arriba, entre el pasto, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia.

Elementos policiales arribaron al lugar así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El finado, que tenía el cabello corto y con barba de candado, se hallaba semi-desnudo, ya que solamente vestía un bóxer en color azul y una playera del equipo de futbol de los Tigres.

A simple vista se le apreciaron lesiones por mordedura de can, principalmente en los brazos, los hombros y los pies.

En el sitio no se localizó ningún perro.

Los oficiales de Seguridad Pública acordonaron la zona para preservar el escenario del hallazgo y fuera procesado por los elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

En la indagatoria para esclarecer las circunstancias en las que el hombre falleció también participan agentes de la Policía de Investigación Criminal.