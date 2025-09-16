¡Tras ser atacado por un perro pitbull en el tianguis de V.N.S.A. bebé de ocho meses de nacido perdió un dedo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un bebé de solamente ocho meses de nacido fue atacado por un perro pitbull en un tianguis en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción y perdió un dedo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos sucedieron en las calles Monte de Toledo y Monte Dobra, en V.N.S.A.

El perro deambulaba suelto mientras sus dueños caminaban por el tianguis.

En determinado momento el animal se le fue encima al bebé y lo mordió brutalmente hasta arrancarle un dedo.

El niño fue auxiliado por paramédicos, que lo trasladaron al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social a recibir atención médica.

Oficiales de la Policía Municipal de la patrulla 423-B3 aseguraron al can y lo trasladaron al Antirrábico, mientras que el dueño fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.