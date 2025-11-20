¡Habrá jornada sabatina para trámite de licencias de conducir en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Este sábado 22 de noviembre la Plaza del Mueble ubicada sobre Paseo de los Chicahuales, en la colonia Benigno Chávez, será sede de la jornada especial para la gestión de licencias de conducir, organizada por el Gobierno Municipal de Jesús María en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Desde las 8:30 horas se abrirá la atención para quienes deseen iniciar o renovar su licencia.

Para optimizar el proceso se contará con un cupo de 300 espacios destinados a trámites por primera vez y 100 para renovaciones, por lo que se recomienda asistir temprano.

A las 9:00 horas se impartirá el curso de educación vial, requisito indispensable para quienes soliciten su licencia inicial.

Posteriormente, los asistentes dispondrán de 30 días hábiles para concluir el procedimiento en oficinas estatales.

En el caso de las renovaciones, únicamente deberán presentar su licencia previa, sin importar si está vigente o vencida.

Las autoridades municipales y estatales reiteran su compromiso de facilitar trámites esenciales, así como brindar un servicio accesible y cercano a las y los jesusmarienses.