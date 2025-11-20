¡Municipio de Aguascalientes ejecuta mega operativo de limpieza en el suroriente de la ciudad!

Con la participación de más de 80 trabajadores se desmalezaron 18 mil metros cuadrados y se retiraron alrededor de 20 toneladas de maleza y escombro, en beneficio de habitantes de los fraccionamientos Periodistas y Mujeres Ilustres

AGUASCALIENTES, AGS.- Este jueves 20 de noviembre, el Municipio de Aguascalientes realizó un importante mega operativo de limpieza y mantenimiento urbano sobre la avenida Amalia Gómez Zepeda, en el tramo comprendido desde avenida Del Rey hasta calle De La Alianza.

Esta acción tuvo como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, limpieza y seguridad para las familias que habitan en los fraccionamientos Periodistas y Mujeres Ilustres, quienes de manera directa se verán beneficiadas con un entorno más ordenado y libre de riesgos.

Durante la jornada participaron aproximadamente 80 trabajadores de distintas áreas operativas, quienes llevaron a cabo labores intensivas de desmalezado, poda, barrido manual y retiro de escombro.

Gracias a este esfuerzo coordinado se intervinieron 18 mil metros cuadrados, en donde se recolectaron cerca de 20 toneladas de residuos entre maleza, tierra de arrastres y escombros, restituyendo la imagen urbana y previniendo focos de infección o fauna nociva.

En este operativo participaron la Dirección de Camellones, la Dirección de Limpia y Aseo Público, el Programa de Servicio Comunitario y la Coordinación de Delegaciones, reforzando el trabajo conjunto que diariamente realiza la Secretaría de Servicios Públicos para mantener espacios públicos dignos, seguros y funcionales.

El Municipio de Aguascalientes refrenda su compromiso de seguir atendiendo vialidades, parques, camellones y zonas comunes con acciones permanentes que fortalezcan la calidad de vida y contribuyan al orden urbano.