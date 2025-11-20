¡Última sesión del año del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Jesús María!

Reconoce SEDRAE el trabajo del Gobierno Municipal de Jesús María en favor de las y los productores de Jesús María

Se exhortó a las y los productores a prevenir incendios en el sector rural

JESÚS MARÍA, AGS.- Con la participación de productoras, productores y autoridades de los tres órdenes de gobierno se llevó a cabo la última sesión del año del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en la que se presentó un resumen de actividades del primer año de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural de Jesús María (SEDAR).

En esta reunión de trabajo se hizo un llamado a las y los productores para fortalecer la prevención de incendios, toda vez que derivado de las intensas lluvias que se registraron este año, hay una gran cantidad de pasto y hierba en los predios, por lo que se informó que se impulsará un programa para la realización de brechas corta fuego a fin de disminuir los riesgos en las diferentes zonas rurales del municipio.

Esta reunión de trabajo estuvo encabezada por J. Guadalupe Valtierra Pérez, titular de la SEDAR, Sergio Molina de la Secretaría de Agricultura de la federación, David Nájera en representación de Isidoro Armendáriz de la Secretaría de Desarrollo Agroempresarial y Rural (SEDRAE), y José Daniel Servín del Distrito de Riego 001, y Ramiro Sandoval de Desarrollo Agrario Municipal, quienes expusieron a los productores presentes, los avances en materia de convocatorias -mismas que ya se encuentran en proceso de conclusión por este año-, así como otros trabajos entre los que destacan el desazolve de presas y bordos, rehabilitación de caminos rurales, entre otros.

Cabe destacar que en esta sesión, la SEDRAE en voz de David Nájera, hizo un reconocimiento al Gobierno Municipal de Jesús María por el trabajo que realiza de manera coordinada con la SEDRAE y la SEDAR, lo cual ha beneficiado a cientos de productores especialmente pequeños, quienes requieren de un mayor respaldo para que sus tierras produzcan.

“Jesús María es uno de los municipios con más gestiones concluidas y con más expedientes completados en beneficio de sus productores, a nombre del licenciado Isidoro Armendáriz reciban un gran reconocimiento y la seguridad de que el siguiente año seguiremos trabajando de manera coordinada como hasta ahora”, dijo.