¡Roban 30 mil pesos en Lomas del Campestre II; la familia elige no denunciar!

AGUASCALIENTES, AGS.– La noche del viernes 23 de enero, alrededor de las 20:00 horas, el servicio de emergencias 911 recibió el reporte de un robo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento residencial Lomas del Campestre II, en la Zona Dorada, donde una mujer informó que su vivienda había sido violentada y despojada de diversos objetos de valor.

Un elemento de la Policía Estatal acudió al lugar y se entrevistó con la afectada, identificada como Norma “N”, de 59 años de edad. La mujer relató que, al llegar a su hogar en la calle Monte Carlo, notó que la chapa de la puerta principal estaba dañada y, al ingresar, encontró las recámaras en completo desorden.

Tras revisar los sitios donde resguardaban pertenencias de valor, confirmaron que los responsables se habían llevado dos relojes, una caja con herramienta, un smartwatch y unos audífonos, artículos con un valor aproximado de 30 mil pesos.

La afectada explicó que ella y su familia habían salido de casa alrededor de las 08:00 horas para cumplir con su jornada laboral, regresando hasta las 19:00 horas, momento en el que descubrieron el robo.

Pese a los daños y pérdidas, la familia manifestó su desánimo y falta de confianza, por lo que decidió no presentar una denuncia formal, dando por concluida la intervención policial.