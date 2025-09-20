¡Hombre fue apuñalado por su pareja en su casa en Margaritas y caminó a una gasolinería para pedir ayuda!

Foto: Google

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre de 36 años de edad fue lesionado con un cuchillo por su pareja sentimental tras una discusión ocurrida la tarde del viernes 19 de septiembre en su domicilio ubicado en la calle Violeta número 198, en el fraccionamiento Valle de Margaritas, en la comunidad J. Gómez Portugal, perteneciente al municipio de Jesús María.

La víctima, identificada como Cristian Omar “N”, relató que durante el altercado su pareja Myriam del Rosario “N” tomó un cuchillo y lo hirió en el abdomen.

Tras el ataque, la mujer arrojó el arma y le pidió perdón.

Cristian Omar logró salir del domicilio con los cuchillos en una bolsa y caminó hasta una gasolinería ubicada sobre la carretera federal 45 Norte, donde solicitó ayuda a los despachadores para contactar a su hermana y a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron que el hombre presentaba una herida abdominal.

Paramédicos del ISSEA le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a bordo de la ambulancia ECO-453 al Hospital General de Zona número 1 del IMSS para descartar daños internos graves.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y comenzó las indagatorias.

El ofendido expresó su intención de presentar denuncia formal, señalando que no es la primera vez que su pareja lo agrede y que ya existe un antecedente registrado.