¡Tras participar en un choque en la carretera a La Congoja un motociclista murió!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre murió tras de que se vio involucrado en un accidente de motocicleta en el municipio de San José de Gracia.

Se trata de Miguel Ángel Granados, de 37 años de edad.

La Fiscalía General del Estado informó que el percance sucedió el viernes 19 de septiembre en la carretera a La Congoja, en dicha cabecera municipal.

El treintañero protagonizó un accidente tipo choque mientras viajaba a bordo de una motocicleta, por lo que sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron de trasladar su cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, que reveló que murió a causa de un traumatismo múltiple.