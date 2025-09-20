¡Vecinos de Miradores de Santa Elena casi linchan a un ladrón cansados de sus robos!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Vecinos del fraccionamiento Miradores de Santa Elena, en el oriente de la ciudad, estuvieron a punto de linchar a un presunto ladrón tras amarrarlo a un poste, cansados de los constantes robos que había cometido.

El delincuente, cuya identidad no trascendió públicamente, consumó varios atracos en la zona habitacional, por lo que los vecinos decidieron organizarse para realizar vigilancias y detenerlo.

El viernes 19 de septiembre, alrededor de la una de la madrugada, lo detectaron mientras llevaba un tanque de gas y una escalera que acababa de robar de una finca y lo interceptaron sobre la calle Portal del Barrio de San Marcos antes de que lograra escapar.

Los vecinos lo amarraron con cintas y mecates a un poste de una compañía telefónica y comenzaron a golpearlo, enfurecidos por los constantes robos.

Algunos de los vecinos vigilantes dieron parte a las autoridades sobre la captura del ladrón y oficiales de la Policía Municipal acudieron al sitio señalado y lo encontraron sometido, por lo que llevaron a cabo su detención formal.

El individuo, que vestía pantalón azul de mezclilla, sudadera en color negro, calzaba tenis en color negro con vivos rojos y llevaba puesta una cachucha en color negro, fue trasladado al C4 Municipal, donde fue valorado por el médico de guardia, que determinó que sufrió contusiones en diferentes partes del cuerpo por la golpiza recibida, aunque no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.