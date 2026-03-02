¡Hombre fue “levantado” por sujetos armados en La Luz, El Llano!

Familiares denunciaron que Antonio Martínez Padilla fue llevado por la fuerza; autoridades activaron protocolos de búsqueda

Habitantes expresaron temor ante el incremento de hechos violentos en la zona

EL LLANO, AGS.- La comunidad de La Luz, en el municipio de El Llano, enfrenta nuevamente un episodio de violencia tras la desaparición de Antonio Martínez Padilla, de aproximadamente 40 años, quien fue presuntamente privado de su libertad por individuos armados que lo interceptaron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el hecho ocurrió el martes 24 de febrero, cuando varios sujetos armados arribaron al lugar donde se encontraba Antonio y bajo amenazas lo obligaron a subir a un vehículo.

Desde ese momento no se ha tenido información sobre su paradero ni se han recibido llamadas, mensajes o exigencias.

La víctima fue descrita como un hombre de complexión robusta, estatura alta, tez blanca y ojos color miel.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla negro y playera blanca.

La familia presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades, quienes iniciaron una carpeta de investigación y activaron los protocolos de búsqueda.

Hasta el momento no se han dado a conocer avances oficiales ni se ha identificado a los posibles responsables.

Habitantes de la zona manifestaron preocupación por el incremento de hechos violentos y solicitaron mayor presencia policial para garantizar la seguridad en la comunidad.

La familia de Antonio pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Los reportes pueden realizarse de manera anónima al número de emergencias 911.