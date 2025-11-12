¡Tras operativos en Guadalupe y la capital autoridades localizan indicios y persona con vida!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia llevó a cabo una prospección forense en Guadalupe y una en vida en la capital, ambas con resultados positivos.

El personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares acudieron a la comunidad de Casa Blanca, con el propósito de buscar indicios que permitan la localización de personas ausentes.

Acompañados por representantes de colectivos de familias de personas desparecidas, las autoridades recorrieron varios predios apoyados con drones, georadares y herramientas de mano.

Durante las acciones realizadas se contó con el apoyo y acompañamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado (CEAIVZ), Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Comisión de Derechos Humanos.

En colonias de la capital zacatecana se llevó a cabo una búsqueda en vida del joven Bruno Sánchez con resultado positivo.