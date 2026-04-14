¡Volcadura de un auto en carretera estatal dejó un muerto y un lesionado grave!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida y otro resultó lesionado de gravedad luego de la volcadura del automóvil en que viajaban.

El fallecido contaba con 60 años de edad, aproximadamente.

El accidente se registró el lunes 13 de abril, alrededor de las seis de la tarde, en la carretera estatal que comunica las comunidades Rancho Nuevo y Francisco I. Madero.

Las dos víctimas tripulaban un vehículo Renault, en el que transitaban por dicha vialidad, al parecer a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control del volante.

El coche se salió del camino y se volcó aparatosamente.

Al sitio acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron la muerte del adulto mayor y que el otro ocupante presentaba lesiones graves, por lo que lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y resguardaron la zona hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que trasladaron al SEMEFO el cuerpo de la víctima mortal.