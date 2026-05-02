¡Identificaron a cuatro de las siete personas ejecutadas en Zacatecas localizadas en Mesillas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro de las siete personas que aparecieron sin vida en la comunidad de Mesillas, en el municipio de Tepezalá, ya fueron plenamente identificadas, estableciéndose que fueron ejecutadas en Zacatecas con disparos de armas de fuego.

Las víctimas resultaron ser originarias de Zacatecas, al parecer del municipio de Guadalupe, donde fueron privadas de su libertad al menos dos días antes de haber sido halladas sin vida.

Los identificados fueron José Eduardo Jara, de 41 años; Miguel Adán Mena, de 24; Alan Anthony Sifuentes, de 19, y Frida Michell Muro, de 22 años de edad.

Faltan por ser reconocidos otros dos hombres y otra mujer.

Sus cuerpos fueron localizados el viernes 1 de mayo, alrededor de las cinco de la madrugada, en la calle 5 de Mayo en la referida comunidad de Mesillas, en Tepezalá.

Un agricultor que transitaba por el sitio observó a las víctimas a un lado del camino y dio parte a las autoridades.

Las siete víctimas estaban encima unas de otras, con las manos amarradas a la espalda y con las camisas que vestían levantadas hacia la cabeza.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal, al iniciar las indagatorias, establecieron que los tripulantes de una camioneta, procedentes del estado de Zacatecas, fueron los que abandonaron los cuerpos en el lugar mencionado.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cadáveres y de su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias, que revelaron que las siete personas murieron de heridas producidas por proyectil de arma de fuego penetrantes de cráneo y tórax.

Posteriormente, cuatro de ellas fueron plenamente identificadas.