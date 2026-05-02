¡4 años de prisión para un sujeto declarado culpable de extorsión en Guadalupe!
ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de César Alejandro «N» por el delito de extorsión con una pena de 4 años de prisión.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2025 en Guadalupe, cuando César Alejandro «N» entró a un inmueble comercial, abordó a la víctima y le exigió dinero y productos a cambio de no causarle daño.