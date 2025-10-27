¡Impactado por un automotor que se dio a la fuga motociclista murió en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista murió tras de que fue embestido por otro vehículo de motor, cuyo chofer se dio a la fuga, la madrugada de este lunes.

Alrededor de las 02:30 horas testigos que transitaban por la carretera estatal que comunica las comunidades Valdecañas y Saucito del Poleo observaron a la víctima tirada a un lado del camino, junto a una motocicleta, por lo que alertaron a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) arribaron al sitio y confirmaron que el motorista ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva se encargaron de tomar conocimiento del accidente, determinando que el motociclista fue impactado por un automotor, que no fue localizado en la escena.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales para su traslado al SEMEFO.