¡Por atentados al pudor a una menor de edad vincularon a proceso a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que violentó sexualmente a una menor de edad fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar un proceso penal por los delitos de atentados al pudor y atentados al pudor equiparado.

El acusado, Leonel “N”, recibió el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada para garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del juicio.

La Fiscalía General del Estado demostró que el sujeto, pese a no tener una relación consanguínea con la víctima, convivía con ella en el mismo entorno.

Leonel aprovechó una ocasión en que la menor de edad se encontraba sola para realizarle tocamientos obscenos.

Las fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género recibieron la denuncia de los hechos e integraron una carpeta de investigación.

Leonel fue citado a comparecer ante una jueza de Control, que le inició el procedimiento penal y ordenó su reclusión por dos meses para la continuación de la investigación.