¡Impulsa Leo Montañez programas de prevención en beneficio de la tranquilidad y seguridad de las familias!

En 2026, a través de la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia, se ha impactado positivamente en más de 21 mil 700 personas

AGUASCALIENTES, AGS.- Comprometido con la seguridad ciudadana, el presidente municipal Leo Montañez impulsa programas de prevención para que las familias de Aguascalientes vivan en un entorno de paz y tranquilidad.

Informó que a través de la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia, durante 2026 se ha beneficiado a más de 21 mil 700 personas, niñas, niños, jóvenes y adultos, con programas que promueven la sana convivencia y la unión social.

Como parte de estas acciones se llevan a cabo Ferias de Prevención en colonias, fraccionamientos e instituciones educativas, a través de las cuales se fortalece la paz social, la proximidad y confianza hacia la corporación.

En estas jornadas se realizan actividades como exhibiciones K9, en donde niñas y niños conocen de cerca el trabajo de binomios caninos; además de cine en tu colonia con funciones al aire libre para que las familias recuperan el espacio público; en cascareando por la prevención se llevan a cabo encuentros deportivos en los que niñas, niños y adolescentes canalizan su energía de forma positiva, entre otras.

De esta manera, el presidente municipal Leo Montañez impulsa el fomento de la participación ciudadana a través de más de 2 mil 300 Comités del Buen Orden con un modelo de vigilancia vecinal que une a la comunidad.

Además, la Policía Municipal mantiene presencia y cercanía en tianguis, plazas, avenidas y trabaja de la mano con el Instituto Municipal de Salud Emocional para brindar apoyo, acompañamiento y traslados en situaciones de crisis.