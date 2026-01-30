¡En Villas de Nuestra Señora de la Asunción balearon una casa utilizada como “picadero”!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un domicilio en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción señalado como “picadero” para la venta y consumo de drogas fue baleado por seis sujetos que viajaban en tres motocicletas, en las que escaparon y no fueron detenidos.

Elementos de las distintas corporaciones policíacas desplegaron un operativo tras el ataque armado, pero no lograron localizar a los responsables.

Los hechos sucedieron el jueves 29 de enero, alrededor de las cuatro y media de la tarde, en V.N.S.A.

En las tres motos, los seis sujetos arribaron a la avenida José de Jesús González García, casi esquina con la calle Adalberto Santacruz de Santiago, en V.N.S.A., y uno de ellos disparó en varias ocasiones contra la fachada de la casa marcada con el número 1811 para luego retirarse a toda velocidad.

Vecinos de la zona reportaron las detonaciones a los servicios de emergencia y provocaron la movilización de oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal así como de agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Los primeros elementos que arribaron al lugar observaron a un sujeto subir a la azotea de la finca baleada a través de una ventana para luego brincar a la calle trasera, pero no lo ubicaron.

De manera extraoficial trascendió que en la escena se encontraron ocho casquillos percutidos, pero la Fiscalía General del Estado informó que no se ubicaron indicios balísticos.

Además, se informó que la fachada de la casa presentaba los impactos de bala y que los disparos los hizo un sujeto que vestía chamarra en color azul rey y llevaba un casco.

También se afirmó que el domicilio era usado como “picadero”.

La propia Fiscalía informó que al desplazarse hacia el lugar del evento, una camioneta-patrulla de la Policía de Investigación, tipo Pick-Up, en color rojo, tuvo un accidente con otro vehículo sobre la avenida Aguascalientes casi esquina con la avenida Constitución, sin que se registraran personas lesionadas.