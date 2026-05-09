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¡Incineró Fiscalía General de Justicia del Estado distintos narcóticos decomisados en Zacatecas!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General, con apoyo de la DEFENSA, incineró diversos narcóticos en el municipio de Fresnillo.

El Órgano Interno de Control de la FGJEZ supervisó el acto para garantizar la legalidad y total transparencia del proceso.

Bajo la gestión del fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya se destruyeron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana de 61 carpetas de investigación.

Esta acción refuerza la estrategia institucional de combate al narcomenudeo en el estado de Zacatecas.

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