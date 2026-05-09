¡En Pozo de Gamboa hallaron a un hombre ejecutado a balazos semi-desnudo y con huellas de tortura!

Foto: Archivo

PÁNUCO, ZAC.- Semi-desnudo, con huellas de tortura y heridas de bala fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre ejecutado en esta localidad durante la mañana de este sábado.

El hallazgo fue realizado por oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en la comunidad Pozo de Gamboa, perteneciente al municipio de Pánuco.

Los elementos realizaban un recorrido de vigilancia, alrededor de las ocho de la mañana, cuando detectaron a la víctima en las condiciones señaladas, por lo que resguardaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales arribaron a la escena para iniciar las investigaciones y los trabajos de campo correspondientes.

Al término de las diligencias el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.