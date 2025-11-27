¡Indignación del gremio por abandono de la seguridad fronteriza desató robo millonario a ganadero!

Una familia fue sometida y amarrada durante el atraco

Ganaderos y empresarios exigen a la Secretaría de Seguridad Pública medidas inmediatas para frenar nuevos delitos

TEPEZALÁ, AGS.- Un ganadero identificado como Miguel “N”, propietario de la Granja Jiménez en la comunidad de Carboneras, fue víctima de un violento asalto a mano armada.

El hecho, ocurrido el martes 25 de noviembre, derivó en el robo de 100 becerros para engorda, con un valor estimado de al menos tres millones de pesos.

El gremio ganadero y empresarial expresó su profunda indignación tras el asalto a la Granja Jiménez. La comunidad se mostró alarmada por las deficiencias en la seguridad de la zona fronteriza, señalando que resulta inaceptable que los delincuentes hayan actuado con total libertad durante las dos horas que se prolongó la operación criminal.

El asalto se registró por la noche, con una duración cercana a dos horas, entre las 21:00 y las 23:15 p.m.

Los asaltantes irrumpieron en la propiedad con violencia y a mano armada, y se dirigieron de inmediato a la casa del cuidador.

Su primer objetivo fue someter al velador, a su esposa y a sus dos hijos, quienes fueron atados y despojados de sus teléfonos celulares para impedir cualquier comunicación.

Los delincuentes demostraron tener información privilegiada, pues sabían exactamente dónde se encontraban las reses que buscaban, dirigiéndose directamente al corral específico donde estaban los 100 becerros para engorda.

Para la extracción de una gran cantidad de animales, los criminales utilizaron un tráiler tipo “madrina”, con jaula.

El proceso de carga fue laborioso, pues trabajaron arduamente durante dos horas para cargar las 100 cabezas de ganado en el vehículo de transporte.

Al concluir, se retiraron a toda prisa; de manera extraoficial trascendió que los asaltantes se dirigieron hacia Luis Moya, Zacatecas.

Una hora más tarde, la familia consiguió liberarse y dio aviso de lo sucedido a las autoridades y al propietario.

De inmediato acudió personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, arribaron elementos de la Policía Estatal, la Policía de Investigación y la Policía Municipal. Tras recabar los pormenores proporcionados por las víctimas, se implementó un operativo con el fin de dar con el paradero de los perpetradores; sin embargo, los delincuentes contaban con más de una hora de ventaja, por lo que no fue posible lograr su captura.

La noticia del hecho se difundió rápidamente entre el gremio ganadero.

A través de un grupo de WhatsApp, varios ganaderos y empresarios fueron informados por su compañero Miguel “N”, quien compartió los momentos que vivieron el encargado de la granja y su familia.

En dicho espacio el afectado expuso detalladamente lo acontecido.

En la madrugada y la mañana del miércoles 26 de noviembre, pobladores observaron la intensa movilización de unidades policiales en el crucero de la carretera federal 71 con la estatal 9, luego del suceso que tomó por sorpresa a la comunidad.

Además, de nada sirvieron las cámaras del C5i, que se encuentran casi a la entrada del lugar del atraco.

Ganaderos de la región hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que no baje la guardia y retome su labor de brindar seguridad a la ciudadanía.