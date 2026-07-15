¡Inician proceso penal a sujeto que sostuvo una relación de pareja con una adolescente!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Dario “N” y/o Miguel “N” y/o Juan “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de violación equiparada, estupro y sustracción de niñas, niños, adolescentes e incapaces, hechos ocurridos en agravio de una adolescente.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el imputado presuntamente sostuvo una relación de pareja con la víctima cuando ésta tenía entre 14 y 16 años de edad.

Asimismo, una vez que la adolescente abandonó su domicilio, el señalado la mantuvo en el suyo sin el consentimiento de su tutor legal.

La detención del imputado derivó de los actos de investigación realizados tras la denuncia por la no localización de la adolescente.

Durante las diligencias, personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal logró ubicar a la víctima en compañía del señalado, lo que permitió fortalecer la carpeta de investigación y poner al probable responsable a disposición de la autoridad judicial.

Con base en los elementos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, se acreditó la existencia de datos suficientes para que el órgano jurisdiccional resolviera la situación jurídica del imputado.

En la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso al señalado.

Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, al considerar que resulta necesaria para garantizar la protección de la víctima y debido a la gravedad de los hechos investigados.

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la carpeta de investigación.