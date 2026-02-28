¡Intento de extorsión y cobro de piso en Arboledas; comerciantes muestran preocupación!

• Empleados hallaron un sobre con amenaza y un proyectil en la entrada del negocio.

• Comerciantes temen que más locatarios estén siendo presionados sin denunciar ante la Fiscalía.

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado atendieron la mañana de este sábado un reporte por intento de extorsión en el establecimiento “Menudos Vero”, ubicado en la colonia Arboledas.El hallazgo de la amenaza fue minutos antes de las 10:00 horas, empleados del negocio ubicado en la calle Margil de Jesús solicitaron apoyo al 911 tras localizar un sobre amarillo en la entrada al momento de abrir el local. En su interior había una hoja de cuaderno de color blanco y de cuadrícula grande con un mensaje intimidatorio dirigido al propietario, así como un cartucho útil, presuntamente calibre .38 Super, adherido con cinta adhesiva. Dentro del mensaje advierten que, de no recibir la llamada telefónica la próxima vez que le marquen, “que se atenga a las consecuencias”.

El manuscrito señala que se trata de la tercera advertencia para el dueño del comercio. En el mensaje se le exige “alinearse” con un grupo delictivo, bajo el argumento de que otros locatarios de la zona ya habrían accedido a estas exigencias. Comerciantes del fraccionamiento Arboledas manifestaron preocupación ante el incremento de llamadas y mensajes de extorsión, una modalidad de “cobro de piso” que aseguran se ha vuelto recurrente en las últimas semanas. Se desconoce si algunos de los comerciantes que presuntamente ya se “alinearon” han acudido a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado o, en su caso, por qué no han solicitado apoyo a las autoridades.

Respuesta de las autoridades

Aunque no se descarta que pudiera tratarse de delincuencia común aprovechando el clima de inseguridad para intimidar a los negocios, las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial, pero se espera que la Policía de Investigación avance en la identificación de los responsables en las próximas horas.