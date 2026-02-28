¡Sujeto que amenazó a dos agentes de Investigación Criminal fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Ramón “N” fue vinculado a proceso por un juez de Control por el delito de amenazas en agravio de dos agentes de la Policía de Investigación Criminal, a quienes advirtió que iba a matarlos.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 24 de febrero de este año.

Ramón se hallaba en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Siglo XXI, en el fraccionamiento Viñedos San Felipe, a la altura del Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), hasta donde llegaron los dos policías investigadores, que estaban en funciones.

Al verlos, el sujeto se dirigió a ellos y los amenazó con hacerles daño.

Les advirtió que se retiraran de ese lugar ya que de lo contrario cumpliría sus amenazas.

Sus dichos fueron escuchados por otro agente investigador que se encontraba en el lugar.

Los agentes arrestaron a Ramón y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público, que le inició una carpeta de investigación y lo consignó ante el juez de Control.

Tras calificar de legal su detención le dictó el auto de vinculación a proceso por amenazas y le impuso la prisión preventiva, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que fue ingresado al citado centro penitenciario.