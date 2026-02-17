¡Investiga Fiscalía homicidio en Calvillito; carpeta involucraría al secretario de Seguridad Pública Municipal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de su titular, Manuel Alonso García, confirmó que sí existe una carpeta de investigación relacionada con un homicidio registrado en los primeros minutos del 25 de abril del 2025 en la comunidad de Calvillito, en el oriente de la ciudad, donde un hombre joven perdió la vida por disparos de arma de fuego mientras viajaba en una motocicleta junto con otra persona.

Durante un encuentro con medios de comunicación se le cuestionó al fiscal estatal Manuel Alonso García sobre la presunta participación en el hecho del entonces recién nombrado secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, señalamiento que ha circulado desde el día de los hechos y que apunta a que habría accionado su arma de fuego de cargo directamente hacia la víctima durante el incidente.

Ante el planteamiento, el fiscal solicitó precisar la fecha del caso y posteriormente explicó que tratándose de un homicidio la investigación se inició de oficio, como marca la ley.

“Todo lo que tiene que ver con delitos como homicidios son delitos que se persiguen de oficio. Se hizo el levantamiento de cadáver y, por supuesto, hay una carpeta de investigación. La Unidad de Homicidios sigue trabajando en esto”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los avances de la indagatoria, el fiscal indicó que necesita revisar el expediente para ofrecer información actualizada.

Respecto a si el secretario de Seguridad Pública Municipal está formalmente involucrado en la investigación respondió “no sabemos… Lo que me comenta el compañero es que sí tenemos una carpeta de una persona privada de la vida por disparo de arma de fuego y se están buscando a los presuntos responsables”.

Con carácter de extraoficial, NOTICIERO EL CIRCO logró establecer que la víctima mortal fue identificada como Roberto García Muñoz, de 25 años de edad, que perdió la vida a causa de una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en la espalda.

Su homicidio habría ocurrido cerca de un rancho propiedad del actual secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga.

Roberto viajaba en una motocicleta en compañía de otro individuo cuando sufrió la agresión directa que le costó la existencia.

Trascendió que personas allegadas al secretario de Seguridad habrían intervenido en el hecho posterior a la muerte del motociclista, aunque estas versiones no han sido confirmadas por la autoridad y siguen sujetas a investigación.

Fuentes consultadas al respecto refirieron que algunos familiares de la víctima habrían sido contactados para llegar a un acuerdo económico; sin embargo, uno de los hermanos, quien radica en Estados Unidos, habría manifestado su desacuerdo y exige que el caso avance conforme a la ley, lo que mantiene el expediente activo y bajo investigación de la Fiscalía.