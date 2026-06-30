¡Ya fue capturado el agresor que hirió con machete a adolescente de 13 años durante riña en el Solidaridad II!

La Fiscalía confirmó la captura del responsable del ataque con arma blanca

El menor sigue delicado tras la herida profunda y el choque hipovolémico que casi lo mata

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del sujeto que lesionó con un arma blanca al adolescente de 13 años de edad durante la riña campal registrada en el fraccionamiento Solidaridad II.

La captura se concretó el lunes 29 de junio, como parte de las investigaciones iniciadas tras el ataque.

El hecho ocurrió en el cruce de Atotonitlán y Papalotl, donde grupos antagónicos se enfrentaron violentamente minutos después de la medianoche.

En medio del conflicto, el menor recibió un machetazo que le provocó una hemorragia intensa y lo dejó al borde de la muerte.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil lo hallaron tendido sobre el arroyo vehicular y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, donde ingresó grave, con choque hipovolémico por la pérdida de sangre.

Con la identificación del agresor y su aseguramiento, la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

El estado de salud del menor permanece delicado.