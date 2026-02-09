¡Vincularon a proceso a un vendedor de drogas del Guadalupe Peralta!

Fue detenido en un cateo domiciliario con 575 dosis de crystal

AGUASCALIENTES, AGS.- Mediante un cateo domiciliario en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, en el oriente de la capital, agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal capturaron al presunto narcomenudista Miguel “N”, a quien le aseguraron más de 500 dosis de droga crystal.

El operativo se realizó el jueves 29 de enero de este año en un inmueble de la calle Rosa Guerrero Ramírez de dicha zona habitacional.

Durante la diligencia Miguel se hallaba en el domicilio y fue detenido ya que en el registro se localizaron y aseguraron 8 bolsas plásticas transparentes que contenían 575 dosis con una sustancia granulada al tacto.

Tras ser analizada en el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica se determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina (crystal), por lo que el detenido fue consignado ante una jueza de Control por un agente del Ministerio Público que integró una carpeta de investigación en su contra.

Al resolver su situación legal se le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

El cierre de la investigación complementaria se fijó en un mes, por lo que Miguel fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar su juicio.