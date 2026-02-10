¡Invitan a Taller de Participación Ciudadana en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de fortalecer la planeación urbana y promover un crecimiento ordenado y sostenible, el Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Municipal (SEDETUM), invita a la ciudadanía a participar en el Taller de Participación Ciudadana del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Este espacio de diálogo y colaboración busca recoger las ideas, necesidades y propuestas de vecinas y vecinos del municipio, así como de representantes de colonias y comunidades, ejidatarios, propietarios de predios, comerciantes, profesionistas, estudiantes y organizaciones civiles y sociales para construir decisiones públicas más incluyentes, alineadas con la realidad del territorio y orientadas al bienestar colectivo.

El taller se llevará a cabo el 23 de febrero, en un horario de 5:30 a 7:30 de la tarde, en la Plaza del Mueble, en Jesús María, Aguascalientes.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con el ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida en el municipio.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Jesús María, encabezado por el alcalde César Medina, promueve la participación activa de la población para definir cómo crecerá Jesús María en los próximos años, promoviendo un entorno más ordenado, con visión de futuro y mejores condiciones para todas y todos.