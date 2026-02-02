¡Justicia Cívica acerca herramientas de conciliación a la comunidad estudiantil de Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia armónica y fomentar una cultura de respeto a la legalidad desde temprana edad, personal del área de Justicia Cívica del municipio de Jesús María imparte pláticas de Cultura de la Legalidad y Conciliación Cívica Escolar a alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica número 10 y otros planteles educativos.

A través de estas acciones se brindan herramientas a las y los estudiantes para identificar oportunamente los conflictos, comprender sus causas y aprender mecanismos de diálogo y conciliación que les permitan resolverlos de manera pacífica.

Estas actividades forman parte de una estrategia permanente del Gobierno Municipal orientada a acercar la justicia cívica a la comunidad educativa, promoviendo entornos escolares más informados, participativos y conscientes de la importancia del respeto, la mediación y la responsabilidad social.