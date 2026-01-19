¡Tras desigual choque contra un auto en el bulevar Jesús Varela Rico motociclista perdió la vida!

ZACATECAS, ZAC.- Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un desigual choque contra un auto en el bulevar Jesús Varela Rico, frente a la Plaza Mueblera, a la altura de los centros comerciales.

El accidente sucedió el sábado 17 de enero, alrededor de las cuatro de la tarde.

La víctima tripulaba una motocicleta en colores verde y negro, en la que se desplazaba por el crucero de la carretera Jerez-Valparaíso, hacia el Centro de Convenciones, a exceso de velocidad.

Un auto Honda, en color negro, era desplazado por la calle Tlaltenango y se le habría atravesado al motorista en el bulevar señalado, por lo que éste se estrelló contra un costado del carro.

El motociclista sufrió lesiones de gravedad y paramédicos le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo al Hospital Regional, donde horas más tarde falleció.

El automovilista, por su parte, resultó lesionado con un fuerte golpe en la cabeza y fue valorado en el lugar de los hechos por los paramédicos.

Trascendió que en la escena no se encontró algún casco de protección del motociclista, que al parecer sólo llevaba una cachucha en colores blanco y negro, que fue ubicada en el punto.

Autoridades de vialidad tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.