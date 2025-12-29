¡Un hombre sin vida y cuatro lesionados dejó riña en la colonia Emiliano Zapata!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una riña registrada en la calle Sixto Verdusco número 121, en la colonia Emiliano Zapata, dejó como saldo una persona sin vida y cuatro lesionados.

Autoridades estatales confirmaron que durante el enfrentamiento se utilizaron armas blancas y un arma de fuego.

El hecho ocurrió a las 23:20 horas del sábado 27 de diciembre, cuando, según el reporte policial, José Alonso “N” y Refugio Javier “N” acudieron al domicilio mencionado y comenzaron a dañar la fachada del inmueble.

Esta acción provocó la molestia de los ocupantes, quienes intentaron alejarlos del lugar.

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña en la que se emplearon armas blancas y un arma de fuego.

Durante el enfrentamiento, Refugio Javier “N”, de 34 años, resultó gravemente herido y posteriormente perdió la vida.

Familiares del occiso señalaron a Miguel Ángel “N”, de 20 años, como presunto responsable de la agresión mortal.

La Policía Estatal confirmó que al arribar al lugar encontró a dos personas con lesiones por objeto punzocortante en estado grave, una de ellas trasladada al hospital privado MAC Sur por choque hipovolémico y la otra al Hospital Hidalgo con una lesión en el cuello.

Además, otras dos personas fueron llevadas al Hospital General de Zona número 1 del IMSS en condición estable: una con lesión por arma de fuego en la extremidad inferior izquierda y otra con lesiones por objeto contundente en el cráneo y una herida punzocortante en la extremidad izquierda. Una mujer también resultó lesionada con un golpe en la parte superior de la cabeza.

Entre los lesionados se encuentra Rubén “N”, de 31 años, quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la extremidad inferior izquierda; su estado de salud fue reportado como estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida.

También fue atendido David “N”, quien sufrió lesiones causadas por un objeto contundente y un objeto punzocortante; su condición es estable y no se le consideran heridas de gravedad.

Asimismo, Ana Isabel “N” resultó lesionada por arma blanca, presentando una herida en la parte superior de la cabeza; su estado de salud también es estable.

Finalmente, José Alonso “N”, de 40 años, fue reportado en estado comprometido debido a múltiples lesiones punzocortantes que ocasionaron daño en el pulmón izquierdo, por lo que fue trasladado en estado grave a recibir atención médica especializada.

La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.